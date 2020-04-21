В России больны коронавирусом около ста журналистов, один скончался

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Вторник, 21 апреля 2020, 13:00

Около ста журналистов в России по состоянию на 21 апреля имеют подтвержденный диагноз коронавирус, один из них скончался.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина

Прямая речь: "Журналисты также находятся в зоне риска. Мы в министерстве внимательно следим за тем, что происходит с нашими коллегами.

По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов имеют на сегодняшний день подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция", около 500 человек находится на карантине и самоизоляции. Недавно в Москве был первый случай смерти одного из журналистов".

Детали: По словам Волина, на СМИ не распространяется действие указа президента о нерабочих днях в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса.

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Предыстория: 

  • За последние сутки в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в стране зарегистрировано 52 763 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3873 человек.
  • За сутки умер 51 человек с коронавирусом, что стало рекордным значением с начала эпидемии в России. Всего в стране умерли 456 человек.

Темы: Росcия коронавирус жертвы


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