В России больны коронавирусом около ста журналистов, один скончался
Около ста журналистов в России по состоянию на 21 апреля имеют подтвержденный диагноз коронавирус, один из них скончался.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина
Прямая речь: "Журналисты также находятся в зоне риска. Мы в министерстве внимательно следим за тем, что происходит с нашими коллегами.
По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов имеют на сегодняшний день подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция", около 500 человек находится на карантине и самоизоляции. Недавно в Москве был первый случай смерти одного из журналистов".
Детали: По словам Волина, на СМИ не распространяется действие указа президента о нерабочих днях в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса.
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Предыстория:
- За последние сутки в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в стране зарегистрировано 52 763 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3873 человек.
- За сутки умер 51 человек с коронавирусом, что стало рекордным значением с начала эпидемии в России. Всего в стране умерли 456 человек.