В России больны коронавирусом около ста журналистов, один скончался

Около ста журналистов в России по состоянию на 21 апреля имеют подтвержденный диагноз коронавирус, один из них скончался.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина



Прямая речь: "Журналисты также находятся в зоне риска. Мы в министерстве внимательно следим за тем, что происходит с нашими коллегами.

По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов имеют на сегодняшний день подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция", около 500 человек находится на карантине и самоизоляции. Недавно в Москве был первый случай смерти одного из журналистов".

Детали: По словам Волина, на СМИ не распространяется действие указа президента о нерабочих днях в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса.

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