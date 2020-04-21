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Лише 1/7 людей, які прибули на Луганщину з Росії, пішли на обсервацію

Вівторок, 21 квітня 2020, 14:08
Лише 1/7 людей, які прибули на Луганщину з Росії, пішли на обсервацію

Лише 10 із 73 людей, які прибули в Луганську область з Росії, перебувають на обов'язковій обсервації, інші – відмовилися вже після контролю на кордоні.

Джерело: заступник начальника Нацполіції в Луганській області Юрій Слухаєнко у відповіді на питання hromadske

Пряма мова: "У Луганській області працює лише один пункт перетину кордону  "Мілове". При переміщенні через нього люди підписують документ про згоду на обсервацію. Після цього поліція супроводжує транспорт з ними до місць обсервації.

І вже там у спілкуванні з лікарями вони відмовились від проходження обсервації. Зараз вони перебувають на самоізоляції вдома".

Деталі: Слухаєнко зазначив, що ті, хто відмовились від обсервації, повинні будуть сплатити штраф у 17 тисяч гривень.

А якщо будуть встановлені тяжкі наслідки (тобто, якщо виявиться, що людина була хворою), то буде стояти питання про кримінальну відповідальність, додав заступник начальника обласної поліції.

Цьому передувало: З 29 березня уряд зробив обов’язковою обсервацію для українців, які повертаються з-за кордону після його закриття.

Станом на ранок 21 квітня в Україні лабораторно підтвердили 6125 випадків COVID-19. У Луганській області відомо про 25 випадків інфікування коронавірусом.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: карантинкоронавірусЛуганська область
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