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Только 1/7 людей, которые прибыли на Луганщину из России, пошли на обсервацию

Вторник, 21 апреля 2020, 14:08
Только 1/7 людей, которые прибыли на Луганщину из России, пошли на обсервацию

Лишь 10 из 73 людей, прибывших в Луганскую область из России, находятся на обязательной обсервации, другие – отказались уже после контроля на границе.

Источник: заместитель начальника Нацполиции в Луганской области Юрий Слухаенко в ответе на вопрос hromadske

Прямая речь: "В Луганской области работает только один пункт пересечения границы "Меловое". При перемещении через него люди подписывают документ о согласии на обсервацию. После этого полиция сопровождает транспорт с ними к местам обсервации.

И уже там в общении с врачами они отказались от прохождения обсервации. Сейчас они находятся на самоизоляции дома".

Детали: Слухаенко отметил, что те, кто отказались от обсервации, должны будут заплатить штраф в 17 тысяч гривен.

А если будут установлены тяжелые последствия (то есть, если окажется, что человек был болен), то будет стоять вопрос об уголовной ответственности, добавил заместитель начальника областной полиции.

Этому предшествовало: С 29 марта правительство Украины сделало обязательной обсервацию для украинцев, которые возвращаются из-за границы после ее закрытия.

По состоянию на утро 21 апреля в Украине лабораторно подтвердили 6125 случаев COVID-19. В Луганской области известно о 25 случаев инфицирования коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: карантинкоронавирусЛуганская область
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