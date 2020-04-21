Уряд планує продовжити карантинні заходи, оскільки не було пройдено пікового періоду захворюваності на коронавірус – він очікується на початку травня.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Треба точно сказати людям, коли й що буде відкрито, який чіткий план дій уряду. Пік захворюваності очікують на початку травня. Люди мають розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли працюватимуть перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес.

Я знаю, що для підтримки форми хочуть тренуватися олімпійці. Усі люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом’якшуватися карантин"

Деталі: На традиційній нараді щодо подолання епідемії в Офісі президента розглядали різні можливості пом’якшення карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури, які можуть відіграти роль у стабілізації економіки.

Він також наголосив, що Україна вчасно запровадила карантин і завдяки цьому поки вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих.

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