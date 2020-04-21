Уряд планує продовжити карантинні заходи, оскільки не було пройдено пікового періоду захворюваності на коронавірус – він очікується на початку травня.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: На традиційній нараді щодо подолання епідемії в Офісі президента розглядали різні можливості пом’якшення карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури, які можуть відіграти роль у стабілізації економіки.

Він також наголосив, що Україна вчасно запровадила карантин і завдяки цьому поки вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: