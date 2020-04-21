Уряд планує продовжити карантин
Уряд планує продовжити карантинні заходи, оскільки не було пройдено пікового періоду захворюваності на коронавірус – він очікується на початку травня.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Деталі: На традиційній нараді щодо подолання епідемії в Офісі президента розглядали різні можливості пом’якшення карантину.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури, які можуть відіграти роль у стабілізації економіки.
Він також наголосив, що Україна вчасно запровадила карантин і завдяки цьому поки вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих.
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Передісторія:
- Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.