Уряд планує продовжити карантин

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Вівторок, 21 квітня 2020, 14:16

Уряд планує продовжити карантинні заходи, оскільки не було пройдено пікового періоду захворюваності на коронавірус – він очікується на початку травня.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: На традиційній нараді щодо подолання епідемії в Офісі президента розглядали різні можливості пом’якшення карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури, які можуть відіграти роль у стабілізації економіки.

Він також наголосив, що Україна вчасно запровадила карантин і завдяки цьому поки вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих.

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Передісторія: 

Теми: карантин Офіс президента Шмигаль


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