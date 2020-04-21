Правительство планирует продлить карантин

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Вторник, 21 апреля 2020, 14:16

Правительство планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: На традиционном совещании по преодолению эпидемии в Офисе президента рассматривали возможности смягчения карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Он также отметил, что в Украине вовремя ввели карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

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Предыстория: 

Темы: карантин Офис президента Шмыгаль


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