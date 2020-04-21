Правительство планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес.

Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин"

Детали: На традиционном совещании по преодолению эпидемии в Офисе президента рассматривали возможности смягчения карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Он также отметил, что в Украине вовремя ввели карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

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