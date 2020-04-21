Спецоперація СБУ: пошкоджено стовп зі слідами куль на Майдані, ДБР склало протокол

Слідча група ДБР склала протокол про пошкодження під час спецоперації СБУ ліхтарного стовпа на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, який є пам'яткою історії на місці розстрілів учасників Революції Гідності.

Джерело: пресслужба Національного музею Революції Гідності

Дослівно: "Сьогодні працівники музею разом зі слідчою групою ДБР, склали протокол про пошкодження ліхтарного стовпа на алеї Героїв Небесної Сотні. Він є частиною пам'ятки історії "Місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вул. Інститутської у м. Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року"

Сьогодні працівники музею разом зі слідчою групою ДБР, склали протокол про пошкодження ліхтарного стовпа на алеї Героїв... Опубліковано Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum Вівторок, 21 квітня 2020 р.

Що було раніше: 14 квітня в Києві Служба безпеки України затримала чоловіка, який представлявся "співробітником Кабінету міністрів" та пропонував за гроші працевлаштування в органах державної влади.

Підозрюваний намагався втекти від правоохоронців, але йому це не вдалося, його автомобіль врізався у металеву опору ліхтаря на алеї Героїв Небесної Сотні.

Генеральний директор Національного Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло заявив, що інституція підготувала акт пошкодження об’єкта та надіслала листи в офіс Генпрокурора, ДБР, Нацполіцію та Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Окрім стовпа, пошкоджено бруківку в його основі й розтрощено шість бетонних клумб, які блокували незаконне паркування на алеї.

Пошивайло наголосив: у теперішньому статусі алея Героїв Небесної Сотні лишається беззахисною як історична пам’ятка, як місце-свідок поворотних для історії України подій. Алея Героїв Небесної Сотні у статусі вулиці, а не меморіалу дуже вразлива як для вандалів, так і в разі подібних надзвичайних ситуацій.