Спецоперация СБУ: поврежден столб со следами пуль на Майдане, ГБР составило протокол

Следственная группа ГБР составила протокол о повреждении во время спецоперации СБУ фонарного столба на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, который является памятником истории на месте расстрелов участников Революции Достоинства.

Источник: пресс-служба Национального музея Революции Достоинства

Дословно: "Сегодня работники музея вместе со следственной группой ГБР, составили протокол о повреждении фонарного столба на аллее Героев Небесной Сотни. Он является частью памятника истории "Место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул. Институтской в ​​г. Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года"

Сьогодні працівники музею разом зі слідчою групою ДБР, склали протокол про пошкодження ліхтарного стовпа на алеї Героїв... Опубліковано Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum Вівторок, 21 квітня 2020 р.

Что было раньше: 14 апреля в Киеве Служба безопасности Украины задержала мужчину, который представлялся "сотрудником Кабинета министров" и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти.

Подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей, но ему это не удалось, его автомобиль врезался в металлическую опору фонаря на аллее Героев Небесной Сотни.

Генеральный директор Национального Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что организация подготовила акт повреждения объекта и направила письма в офис генпрокурора, ГБР, Нацполицию и Департамент охраны культурного наследия КГГА.

Кроме столба, повреждена брусчатка в его основе и разбиты шесть бетонных клумб, которые блокировали незаконную парковку на аллее.

Пошивайло подчеркнул, что в нынешнем статусе аллея Героев Небесной Сотни остается беззащитной как исторический памятник, как место-свидетель поворотных для истории Украины событий. Аллея Героев Небесной Сотни в статусе улицы, а не мемориала очень уязвима как для вандалов, так и в случае подобных чрезвычайных ситуаций.