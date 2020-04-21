У Зеленського готують кілька звільнень – джерела

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Вівторок, 21 квітня 2020, 15:41

Президент Володимир Зеленський планує звільнити радника з питань оборони та безпеки Івана Апаршина та заступницю керівника Офісу президента з питань оборони Анну Коваленко.

Джерело: співрозмовники близькі до Офісу президента

Деталі: За словами джерела УП, Апаршина невідомо куди перенаправлять, а Коваленко переведуть у Кабмін.

Коваленко планують призначити заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Замість Коваленко в ОП мають призначити ветерана воєнної розвідки Романа Машовця.

Наразі указів про звільнення Коваленко і Апаршина на сайті президента немає.

Апаршин також очолює директорат з питань національної безпеки та оборони ОП.

Нагадаємо:

  • Апаршин був радником з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського ще під час виборів 2019 року.
  • Коваленко призначили ще у вересні 2019 року. До того вона була радницею 3 міністрів оборони та міністра інформаційної політики у 2014-2015 рр. Коваленко - голова всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторка ГО "Антикорупційний рух України", радниця голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації.

Роман Кравець, УП


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