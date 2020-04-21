У Зеленського готують кілька звільнень – джерела
Президент Володимир Зеленський планує звільнити радника з питань оборони та безпеки Івана Апаршина та заступницю керівника Офісу президента з питань оборони Анну Коваленко.
Джерело: співрозмовники близькі до Офісу президента
Деталі: За словами джерела УП, Апаршина невідомо куди перенаправлять, а Коваленко переведуть у Кабмін.
Коваленко планують призначити заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.
Замість Коваленко в ОП мають призначити ветерана воєнної розвідки Романа Машовця.
Наразі указів про звільнення Коваленко і Апаршина на сайті президента немає.
Апаршин також очолює директорат з питань національної безпеки та оборони ОП.
Нагадаємо:
- Апаршин був радником з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського ще під час виборів 2019 року.
- Коваленко призначили ще у вересні 2019 року. До того вона була радницею 3 міністрів оборони та міністра інформаційної політики у 2014-2015 рр. Коваленко - голова всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторка ГО "Антикорупційний рух України", радниця голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації.