У Зеленського готують кілька звільнень – джерела

Президент Володимир Зеленський планує звільнити радника з питань оборони та безпеки Івана Апаршина та заступницю керівника Офісу президента з питань оборони Анну Коваленко.

Джерело: співрозмовники близькі до Офісу президента

Деталі: За словами джерела УП, Апаршина невідомо куди перенаправлять, а Коваленко переведуть у Кабмін.

Коваленко планують призначити заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Замість Коваленко в ОП мають призначити ветерана воєнної розвідки Романа Машовця.

Наразі указів про звільнення Коваленко і Апаршина на сайті президента немає.

Апаршин також очолює директорат з питань національної безпеки та оборони ОП.

Нагадаємо: