У Зеленского готовят несколько увольнений – источники

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Вторник, 21 апреля 2020, 15:41

Президент Владимир Зеленский планирует уволить советника по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршин и заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко.

Источник: собеседники близкие к Офису президента

Детали: По словам источника УП, Апаршина неизвестно куда перенаправят, а Коваленко переведут в Кабмин.

Коваленко планируют назначить заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Вместо Коваленко в ОП должны назначить ветерана военной разведки Романа Машовца.

Сейчас указов об увольнении Коваленко и Апаршина на сайте президента нет.

Напомним:

  • Апаршин был советником по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского во время выборов.
  • Коваленко была назначена еще в сентябре 2019 года. До этого она была советницей 3 министров обороны и министра информационной политики в 2014-2015 гг. Также она председатель всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатор ОО "Антикоррупционное движение Украины", советник председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации. Коваленко была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны.

Роман Кравец, УП


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