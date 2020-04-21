У Зеленского готовят несколько увольнений – источники

Президент Владимир Зеленский планирует уволить советника по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршин и заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко.

Источник: собеседники близкие к Офису президента

Детали: По словам источника УП, Апаршина неизвестно куда перенаправят, а Коваленко переведут в Кабмин.

Коваленко планируют назначить заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Вместо Коваленко в ОП должны назначить ветерана военной разведки Романа Машовца.

Сейчас указов об увольнении Коваленко и Апаршина на сайте президента нет.

Апаршин также возглавляет директорат по вопросам национальной безопасности и обороны ОП.

Напомним: