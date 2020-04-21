У Зеленского готовят несколько увольнений – источники
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Вторник, 21 апреля 2020, 15:41
Президент Владимир Зеленский планирует уволить советника по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршин и заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко.
Источник: собеседники близкие к Офису президента
Детали: По словам источника УП, Апаршина неизвестно куда перенаправят, а Коваленко переведут в Кабмин.
Коваленко планируют назначить заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.
Вместо Коваленко в ОП должны назначить ветерана военной разведки Романа Машовца.
Сейчас указов об увольнении Коваленко и Апаршина на сайте президента нет.
Напомним:
- Апаршин был советником по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского во время выборов.
- Коваленко была назначена еще в сентябре 2019 года. До этого она была советницей 3 министров обороны и министра информационной политики в 2014-2015 гг. Также она председатель всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатор ОО "Антикоррупционное движение Украины", советник председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации. Коваленко была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны.
Роман Кравец, УП
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