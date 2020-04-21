У Ківерцях 6 поліцейських захворіли на коронавірус

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Вівторок, 21 квітня 2020, 15:55

Станом на 21 квітня на Волині підтвердили ще 5 випадків коронавірусної хвороби у працівників Ківерцівського райвідділу поліції.

Джерело: інформагентство "Волинські Новини" з посиланням на речника ГУ нацполіції у Волинській області Олега Плазовського

Деталі: Спершу коронавірус лабораторно підтвердили в одного працівника Ківерцівського райвідділу поліції.  

18 квітня медики взяли аналізи у його колег. Тестування підтвердило ще 5 випадків.

Відзначається, що у райвідділку та службових авто провели дезінфекцію. Крім того, встановили коло контактних осіб, які наразі перебувають на самоізоляції.

Райвідділ, чергова частина та добові наряди працюють в звичному режимі.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Передісторія: 

Теми: Волинська область коронавірус поліція Covid-2019


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