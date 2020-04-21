У Ківерцях 6 поліцейських захворіли на коронавірус
Станом на 21 квітня на Волині підтвердили ще 5 випадків коронавірусної хвороби у працівників Ківерцівського райвідділу поліції.
Джерело: інформагентство "Волинські Новини" з посиланням на речника ГУ нацполіції у Волинській області Олега Плазовського
Деталі: Спершу коронавірус лабораторно підтвердили в одного працівника Ківерцівського райвідділу поліції.
18 квітня медики взяли аналізи у його колег. Тестування підтвердило ще 5 випадків.
Відзначається, що у райвідділку та службових авто провели дезінфекцію. Крім того, встановили коло контактних осіб, які наразі перебувають на самоізоляції.
Райвідділ, чергова частина та добові наряди працюють в звичному режимі.
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Передісторія:
- Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.