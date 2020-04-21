В Киверцах 6 полицейских заболели коронавирусом

По состоянию на 21 апреля на Волыни подтвердили еще 5 случаев коронавирусной болезни у сотрудников Киверцовского райотдела полиции.

Источник: информагентство "Волынские Новости" со ссылкой на представителя ГУ нацполиции в Волынской области Олега Плазовского

Детали: Сначала коронавирус лабораторно подтвердили у одного работника Киверцовского райотдела полиции.

18 апреля медики взяли анализы у его коллег. Тестирование подтвердило еще 5 случаев.

Отмечается, что в райотделе и служебных авто провели дезинфекцию. Кроме того, установили круг контактных лиц, которые сейчас находятся на самоизоляции.

Райотдел, дежурная часть и суточные наряды работают в обычном режиме.

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