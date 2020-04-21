В Киверцах 6 полицейских заболели коронавирусом
Вторник, 21 апреля 2020, 15:55
По состоянию на 21 апреля на Волыни подтвердили еще 5 случаев коронавирусной болезни у сотрудников Киверцовского райотдела полиции.
Источник: информагентство "Волынские Новости" со ссылкой на представителя ГУ нацполиции в Волынской области Олега Плазовского
Детали: Сначала коронавирус лабораторно подтвердили у одного работника Киверцовского райотдела полиции.
18 апреля медики взяли анализы у его коллег. Тестирование подтвердило еще 5 случаев.
Отмечается, что в райотделе и служебных авто провели дезинфекцию. Кроме того, установили круг контактных лиц, которые сейчас находятся на самоизоляции.
Райотдел, дежурная часть и суточные наряды работают в обычном режиме.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.