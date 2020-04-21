Через порушення карантину у Святогірській лаврі перекрили виїзди з області

Через порушення карантину в Свято-Успенській Святогірській лаврі (УПЦ МП), що на Донеччині, в’їзди та виїзди з області закриті.

Джерело: Голова Донецької ОДА Павло Кириленко під час наради голів ОДА з керівником Офісу президента

Пряма мова Кириленка: "Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала".

Деталі: Кириленко доповів про ситуацію у Свято-Успенській Святогірській лаврі, де напередодні, під час великодніх богослужінь відбулося порушення карантинних заходів, зокрема скупчення людей без засобів індивідуального захисту.

За словами голови Донецької ОДА, згідно з наказом командувача ООС, в’їзди та виїзди з області закриті. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння, з метою недопущення їхнього виїзду з регіону та для подальшого проходження цими людьми обсервації в межах певної території.

Що було раніше: Під час святкування Великодня поліція зафіксувала 19 порушень карантину загалом по Україні, в п’ятьох випадках поліція порушила кримінальні справи — 4 на Донеччині та 1 на Тернопільщині.

Зокрема йдеться про допущення великого скупчення людей у Святогірській лаврі, що у Донецькій області.