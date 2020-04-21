Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре перекрыли выезды из области

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Вторник, 21 апреля 2020, 16:37

Из-за нарушения карантина в Свято-Успенской Святогорской лавре (УПЦ МП), что на Донетчине, въезды и выезды из области закрыты.

Источник: Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время совещания глав ОГА с руководителем Офиса президента

Прямая речь Кириленко: "Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала".

Детали: Кириленко доложил о ситуации в Свято-Успенской Святогорской лавре, где накануне, во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мероприятий, в частности скопления людей без средств индивидуальной защиты.

По словам председателя Донецкой ОГА, согласно приказу командующего ООС, въезды и выезды из области закрыты. Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории.

Что было раньше: Во время празднования Пасхи полиция зафиксировала 19 нарушений карантина в целом по Украине, в пяти случаях полиция возбудила уголовные дела - 4 в Донецкой и 1 на Тернопольщине.

В частности речь идет о допущении большого скопления людей в Святогорской лавре, что в Донецкой области.

Темы: карантин Донецкая область церковь


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