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COVID-19: на Буковині 43 людини у важкому стані

Вівторок, 21 квітня 2020, 16:46
COVID-19: на Буковині 43 людини у важкому стані

У Чернівецькій області, де найбільше в Україні хворих на COVID-19, 43 пацієнти із коронавірусом або підозрою на захворювання перебувають у важкому стані.

Джерело: Чернівецька обласна держадміністрація

Дослівно: "У лікарнях станом на 21 квітня перебувають 43 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 30, на апаратах штучної вентиляції легень – 6".

Деталі: Загалом на Буковині коронавірус підтвердили у 988 осіб.

Наразі у медичних закладах області перебувають 397 людей: у 149 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

Станом на 20 квітня в області вилікувалися 32 людини, а 28 осіб з COVID-19 або підозрою на захворювання померли.

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

Українська правда

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Теми: Чернівецька областьCovid-2019коронавірус
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