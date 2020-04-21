COVID-19: на Буковині 43 людини у важкому стані
У Чернівецькій області, де найбільше в Україні хворих на COVID-19, 43 пацієнти із коронавірусом або підозрою на захворювання перебувають у важкому стані.
Джерело: Чернівецька обласна держадміністрація
Дослівно: "У лікарнях станом на 21 квітня перебувають 43 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 30, на апаратах штучної вентиляції легень – 6".
Деталі: Загалом на Буковині коронавірус підтвердили у 988 осіб.
Наразі у медичних закладах області перебувають 397 людей: у 149 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.
Станом на 20 квітня в області вилікувалися 32 людини, а 28 осіб з COVID-19 або підозрою на захворювання померли.
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Нагадаємо:
- Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.