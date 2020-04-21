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COVID-19: на Буковине 43 человека в тяжелом состоянии

Вторник, 21 апреля 2020, 16:46
COVID-19: на Буковине 43 человека в тяжелом состоянии

В Черновицкой области, где больше всего в Украине больных COVID-19, 43 пациента с коронавирусом или подозрением на заболевание находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Черновицкая областная госадминистрация

Дословно: "В больницах по состоянию на 21 апреля находятся 43 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 30, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6".

Детали: В целом на Буковине коронавирус подтвердили в 988 человек.

Сейчас в медицинских учреждениях области находятся 397 человек: в 149 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

По состоянию на 20 апреля в области вылечились 32 человека, а 28 человек с COVID-19 или подозрением на заболевание умерли.

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 

  • По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областьCovid-2019коронавирус
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