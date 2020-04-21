На Івано-Франківщині у 6 священників підтвердили COVID-19

1242 перегляди
Вівторок, 21 квітня 2020, 16:50

У шести священників Івано-Франківської області підтвердили коронавірус.

Джерело: в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів на брифінгу 21 квітня

Пряма мова: "На сьогоднішній день в 11 священників є підозра на COVID-19. Із цих 11 – у 6 є вже позитивні аналізи, у 4 – негативні і 1 у стані очікування. Із тих 6, які підтверджені, два – з Калушського району, один – з Коломийського, 2 – з Івано-Франківська і один – із Богородчанського району".

Деталі: За словами в.о. голови ОДА, під час великодніх свят в області у різний спосіб пройшли богослужіння в 1 тисячі 68 храмах різних конфесій. Десь вони проходили онлайн, а десь із людьми, але з дотриманням карантинних правил.

Федорів додав, що здебільшого і священники, і прихожани віднеслися адекватно до обмежень. Упродовж Великодня надійшло 4 повідомлення про порушення, які "не знайшли підтвердження".  

Також, за словами, в.о. голови ОДА, відносно одного священнослужителя склали протокол за недотримання карантину, його спрямують до суду. 

Один священник в області помер від двосторонньої пневмонії. Його аналізи передали в лабораторію у Києві, результати очікують.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: Івано-Франківська область коронавірус церква


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На коронавірус захворіли 14 медиків у Калуському пологовому будинку 15 квітня 2020, 18:27
У Яремче 5 медпрацівників захворіли на COVID-19 12 квітня 2020, 16:30
МОЗ з'ясовує, чому на Івано-Франківщині найбільше смертей від COVID-19 12 квітня 2020, 10:10
Усі новини
Головні новини
Спалах COVID-19 у гуртожитку під Києвом: 37 хворих, двоє померли
У Зеленського готують кілька звільнень – джерела
Спецоперація СБУ: пошкоджено стовп зі слідами куль на Майдані, ДБР склало протокол
"Коли й що буде відкрито": у Зеленського обговорили пом'якшення карантину
Усі новини
школа

Всеукраїнська школа онлайн: теми та розклад уроків

Освіта

Корисний карантин: навчіться першої медичної допомоги онлайн