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На Ивано-Франковщине у 6 священников подтвердили COVID-19

Вторник, 21 апреля 2020, 16:50
На Ивано-Франковщине у 6 священников подтвердили COVID-19

У шести священников Ивано-Франковской области подтвердили коронавирус.

Источник: и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив на брифинге 21 апреля

Прямая речь: "На сегодняшний день у 11 священников есть подозрение на COVID-19. Из этих одиннадцати у 6 есть уже положительные анализы, у 4 – негативные и 1 в состоянии ожидания. Из тех 6, которые подтверждены, два – из Калушского района, один – из Коломыйского, 2 – из Ивано-Франковска и один – из Богородчанского района".

Детали: По словам и.о. председателя ОГА, во время пасхальных праздников в области прошли богослужения в 1 тысячи 68 храмах разных конфессий. Где-то они проходили онлайн, а где-то с людьми, но с соблюдением карантинных правил.

Федорив добавил, что в основном и священники, и прихожане отнеслись адекватно к ограничениям. В течение Пасхи поступило 4 сообщения о нарушениях, которые "не нашли подтверждения".

Также, по словам и.о. председателя ОГА, в отношении одного священнослужителя составили протокол за несоблюдение карантина, его направят в суд.

Один священник в области умер от двусторонней пневмонии. Его анализы передали в лабораторию в Киев, результаты ожидают.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Ивано-Франковская областькоронавирусцерковь
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