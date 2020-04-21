У світі нарахували 2,5 мільйони заражень COVID-19

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Вівторок, 21 квітня 2020, 17:23

Наразі відомо понад 2,5 мільйони захворювань на коронавірус у світі.

Джерело: Worldometers

Деталі: Серед 2 503 472 заражень померли майже 172 тисячі людей.

Майже 660 тисяч осіб побороли хворобу.

Майже 800 тисяч захворювань нарахували у США. З них померли понад 42,5 тисячі.

На другому місці – 204 тисячі заражень у Іспанії, а смертей – понад 21 тисяча.

Найбільше людей вилікувалися у Німеччині – 95 200 осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

Українська правда
Теми: коронавірус епідемія


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