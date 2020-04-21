В мире насчитали 2,5 миллиона заражений COVID-19

Известно более 2,5 миллиона заболеваний коронавирусом в мире.

Источник: Worldometers

Детали: Среди 2 503 472 заражений умерли почти 172 тысячи человек.

Почти 660 тысяч человек победили болезнь.

Почти 800 тысяч заболеваний насчитали в США. Из них умерли более 42,5 тысячи.

На втором месте – 204 тысячи заражений в Испании, а смертей - более 21 тысячи.

Больше всего людей излечились в Германии - 95 200 человек.

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Напомним: По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.