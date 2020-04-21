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Шмигаль заявив про нормалізацію ситуації з лісовими пожежами

Вівторок, 21 квітня 2020, 17:34
Шмигаль заявив про нормалізацію ситуації з лісовими пожежами

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже, що ситуація з ліквідацією пожеж в Україні поступово нормалізується.

Джерело: його телеграм-канал

Деталі: За його словами, у Житомирській області протягом двох останніх діб локалізовано три осередки пожеж.

Крім того, у Зоні відчуження 20 квітня ліквідована пожежа поблизу с. Корогод.

Шмигаль підкреслив, що загрози для критичних об’єктів Зони відчуження немає.

Передісторія: У Чорнобильській зоні та у двох лісництвах Житомирській області триває боротьба з пожежами. У зоні ЧАЕС, зокрема, основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника в осередках, пройдених вогнем.

Українська правда
Теми: пожежаШмигаль надзвичайна подія
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