Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чорнобильській зоні й на Житомирщині досі борються з тлінням пеньків і торф’яника

Вівторок, 21 квітня 2020, 09:12
У Чорнобильській зоні й на Житомирщині досі борються з тлінням пеньків і торф’яника

У Чорнобильській зоні, що в Київській області, та у двох лісництвах Житомирській області триває боротьба з пожежами.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 7 ранку 21 квітня

Дослівно: "У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника в осередках, пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних сил України.

Інженерною технікою створено 515 км мінералізованих смуг".

Деталі: До гасіння залучено 1 тис. 343 чоловіки та 299 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 201 чоловік особового складу  та 248 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС.

У понеділок, 20 квітня, авіатехніка здійснила 189 скидів – 378 т води.

 
ДСНС

Тим часом у Житомирській області станом на 7 ранку вівторка сили ДСНС допомагають працівникам Виступовицького лісництва  та Словечанського лісового господарства гасити окремі осередки тління трав’яного настилу, пеньків та деревини.

До гасіння залучено 1077 чол. та 157 од. техніки, з них від ДСНС 176 чол. о/с та 41 од. техніки.

Передісторія:

  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршилося повітря у Києві. Українська столиця вже декілька днів перебуває в лідерах за індексом забрудненості повітря.
  • За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожеж на Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.
  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • У МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.

Теми: пожежаЖитомирщинаКиївська областьДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
Усі новини...
Реклама: