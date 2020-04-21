У Чорнобильській зоні й на Житомирщині досі борються з тлінням пеньків і торф’яника
У Чорнобильській зоні, що в Київській області, та у двох лісництвах Житомирській області триває боротьба з пожежами.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 7 ранку 21 квітня
Дослівно: "У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.
Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника в осередках, пройдених вогнем.
Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних сил України.
Інженерною технікою створено 515 км мінералізованих смуг".
Деталі: До гасіння залучено 1 тис. 343 чоловіки та 299 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 201 чоловік особового складу та 248 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС.
У понеділок, 20 квітня, авіатехніка здійснила 189 скидів – 378 т води.
Тим часом у Житомирській області станом на 7 ранку вівторка сили ДСНС допомагають працівникам Виступовицького лісництва та Словечанського лісового господарства гасити окремі осередки тління трав’яного настилу, пеньків та деревини.
До гасіння залучено 1077 чол. та 157 од. техніки, з них від ДСНС 176 чол. о/с та 41 од. техніки.
Передісторія:
- Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршилося повітря у Києві. Українська столиця вже декілька днів перебуває в лідерах за індексом забрудненості повітря.
- За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожеж на Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.
- Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
- У МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.