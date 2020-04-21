У Чорнобильській зоні й на Житомирщині досі борються з тлінням пеньків і торф’яника

У Чорнобильській зоні, що в Київській області, та у двох лісництвах Житомирській області триває боротьба з пожежами.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 7 ранку 21 квітня

Дослівно: "У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника в осередках, пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних сил України.

Інженерною технікою створено 515 км мінералізованих смуг".

Деталі: До гасіння залучено 1 тис. 343 чоловіки та 299 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 201 чоловік особового складу та 248 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС.

У понеділок, 20 квітня, авіатехніка здійснила 189 скидів – 378 т води.

Тим часом у Житомирській області станом на 7 ранку вівторка сили ДСНС допомагають працівникам Виступовицького лісництва та Словечанського лісового господарства гасити окремі осередки тління трав’яного настилу, пеньків та деревини.

До гасіння залучено 1077 чол. та 157 од. техніки, з них від ДСНС 176 чол. о/с та 41 од. техніки.

Передісторія: