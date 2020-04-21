Шмыгаль заявил о нормализации ситуации с лесными пожарами
Вторник, 21 апреля 2020, 17:34
Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что ситуация с ликвидацией пожаров в Украине постепенно нормализуется.
Источник: его телеграм-канал
Детали: По его словам, в Житомирской области в течение двух последних суток локализовано три очага пожаров.
Кроме того, в зоне отчуждения 20 апреля ликвидирован пожар вблизи с. Корогод.
Шмыгаль подчеркнул, что угрозы для критических объектов Зоны отчуждения нет.
Предыстория: В Чернобыльской зоне и в двух лесничествах Житомирской области продолжается борьба с пожарами. В зоне ЧАЭС, в частности, основные усилия направлены на локализацию 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.
Украинская правда