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Шмыгаль заявил о нормализации ситуации с лесными пожарами

Вторник, 21 апреля 2020, 17:34
Шмыгаль заявил о нормализации ситуации с лесными пожарами

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что ситуация с ликвидацией пожаров в Украине постепенно нормализуется.

Источник: его телеграм-канал

Детали: По его словам, в Житомирской области в течение двух последних суток локализовано три очага пожаров.

Кроме того, в зоне отчуждения 20 апреля ликвидирован пожар вблизи с. Корогод.

Шмыгаль подчеркнул, что угрозы для критических объектов Зоны отчуждения нет.

Предыстория: В Чернобыльской зоне и в двух лесничествах Житомирской области продолжается борьба с пожарами. В зоне ЧАЭС, в частности, основные усилия направлены на локализацию 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.

Украинская правда
Темы: пожарШмыгальчрезвычайное происшествие
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