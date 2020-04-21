Ворог обстріляв позиції ОС біля Кримського та Новотошківського: 8 мін забороненого калібру

192 перегляди
Вівторок, 21 квітня 2020, 17:35

Від початку доби 21 квітня незаконні збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Всі факти порушень було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник вкотре наважився використати заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

Зазначається, що рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли.

Так, по підрозділах ОС поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив загалом 8 мін.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі ООС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Російські найманці не припиняють вести обстріли – ООС 21 квітня 2020, 07:15
На Донбасі поранено вже третього військового 21 квітня 2020, 00:35
На Донеччині поранено українського бійця 20 квітня 2020, 15:30
Усі новини
Головні новини
У Зеленського всерйоз візьмуться за Кернеса й Труханова, які не виконали рішення уряду
Спалах COVID-19 у гуртожитку під Києвом: 37 хворих, двоє померли
У Зеленського готують кілька звільнень – джерела
Спецоперація СБУ: пошкоджено стовп зі слідами куль на Майдані, ДБР склало протокол
Усі новини
поради

Як скролити соцмережі з користю

здоров'я

Жарознижувальні препарати: як діють, як застосовувати, які вибрати