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Ворог обстріляв позиції ОС біля Кримського та Новотошківського: 8 мін забороненого калібру

Вівторок, 21 квітня 2020, 17:35
Ворог обстріляв позиції ОС біля Кримського та Новотошківського: 8 мін забороненого калібру

Від початку доби 21 квітня незаконні збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Всі факти порушень було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник вкотре наважився використати заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

Зазначається, що рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли.

Так, по підрозділах ОС поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив загалом 8 мін.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС
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