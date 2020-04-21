Ворог обстрелял позиции ОС под Крымским и Новотошковским: 8 мин запрещенного калибра

С начала суток 21 апреля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Все факты нарушений были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич". Противник в очередной раз раз решился использовать запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

Отмечается, что решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражеские обстрелы.

Так, по подразделениям ОС вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил всего 8 мин.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению занесения и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.