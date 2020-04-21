На окупованому Донбасі 500 тисяч людей мають гострі проблеми з продуктами – ООН

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Вівторок, 21 квітня 2020, 17:57

500 тисяч людей в окремих районах Донецької та Луганської областей має гострі проблеми з нестачею харчових продуктів.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на звіт Світової продовольчої програми ООН за підсумками 2019 року

Деталі: Укладачі звіту зазначили, що не мають достатньо даних, щоб оцінити кількість людей, які перебувають на межі нестачі продуктів в ОРДЛО.

В ООН зазначають, що гуманітарні потреби в окремих районах Донецької та Луганської областей залишатимуться серйозними і у 2020 році через шестирічну війну. Найбільший

вразливими є міське населення.

За даними Світової продовольчої програми, у 2019 році найбільше людей мали кризові проблеми з продовольством у Ємені (15,9 млн людей), Демократичній Республіці Конго (15,6 млн), Афганістані (11,3 млн), Венесуелі (9,3 млн) та в Ефіопії (8 млн).

Нагадаємо: Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей

Теми: ОРДЛО окупація ООН


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