На оккупированном Донбассе 500 тысяч человек имеют острые проблемы с продуктами - ООН

500 тысяч людей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей имеет острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на отчет Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года

Детали: Составители отчета отметили, что не имеют достаточно данных, чтобы оценить количество людей, которые находятся на грани нехватки продуктов в ОРДЛО.

В ООН отмечают, что гуманитарные потребности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут оставаться серьезными и в 2020 году из-за шестилетней войны. Самым уязвимым явялется городское население.

По данным Всемирной продовольственной программы, в 2019 году больше всего людей имели проблемы с продовольствием в Йемене (15,9 млн человек), Демократической Республике Конго (15,6 млн), Афганистане (11,3 млн), Венесуэле (9,3 млн ) и в Эфиопии (8 млн).

Напомним: Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается С 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с марта 2014 года до 31 октября 2019 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 000 до 13 200 человек