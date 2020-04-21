Майже 70 обшуків, 13 затриманих: ліквідували наркоорганізацію, яку очолював екссиловик

Правоохоронці викрили та ліквідували потужну наркоорганізацію, члени якої причетні до масового виробництва та збуту на території Києва та Київської області метадону.

Джерело: столична прокуратура

Деталі: Спецоперацію провели 21 квітня спільно з Національною поліцією.

Силовики доповідають про майже 70 одночасних обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах учасників злочинного угруповання, а також у двох нарколабораторіях.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 50 кг метадону вартістю близько 2 млн доларів США, що є найбільшою партію психотропних речовин, вилучених за останні роки, близько 500 л прекурсорів, обладнання, яке використовувалися для виготовлення наркотичного засобу, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази.

Затримали 13 учасників злочинного угруповання.

Серед затриманих двоє організаторів, один з яких виявився колишнім працівником відділу у боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС, особи, які забезпечували діяльність нарколабораторій, та фасувальники.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів. На вилучені речові докази та майно учасників злочинної організації буде накладено арешт.

Кримінальне провадження розслідується за двома статтями Кримінального кодексу. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.