Почти 70 обысков, 13 задержанных: силовики ликвидировали мощную наркоорганизацию

Правоохранители разоблачили и ликвидировали мощную наркоорганизацию, члены которой причастны к массовому производству и сбыту на территории Киева и Киевской области метадона.

Источник: столичная прокуратура

Детали: Спецоперацию провели 21 апреля совместно с Национальной полицией.

Силовики сообщают о почти 70 одновременных обысках по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки, а также в двух нарколабораториях.

Во время следственных действий правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью около 2 млн долларов США, что является крупнейшей партии психотропных веществ, изъятых за последние годы, около 500 л прекурсоров, оборудование, использовались для изготовления наркотического средства, а также мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Среди задержанных двое организаторов, один из которых оказался бывшим работником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, лица, обеспечивающие деятельность нарколабораторий, и фасовщики.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. На изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест.

Уголовное производство расследуется по двум статьям Уголовного кодекса. Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.