В суді оскаржили закриття державних кордонів через COVID-19

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження, в якому оскаржується розпорядження Кабінету міністрів щодо закриття державних кордонів для профілактики поширення коронавірусу.

Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва

Деталі: Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

Суд розгляне справу 18 травня 2020 року.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС

Нагадаємо: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.