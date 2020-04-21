В суді оскаржили закриття державних кордонів через COVID-19

3755 переглядів
Вівторок, 21 квітня 2020, 19:11

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження, в якому оскаржується розпорядження Кабінету міністрів щодо закриття державних кордонів для профілактики поширення коронавірусу.

Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва

Деталі: Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення. 

Суд розгляне справу 18 травня 2020 року.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС

Нагадаємо: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. 

Українська правда
Теми: коронавірус Кабінет міністрів епідемія кордон


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Британії майже вдвічі зросла кількість померлих від коронавірусу за добу 21 квітня 2020, 18:35
У тернопільській лікарні померла жінка, яку привезли з Почаєва   21 квітня 2020, 18:08
У світі нарахували 2,5 мільйони заражень COVID-19 21 квітня 2020, 17:23
Усі новини
Головні новини
У Зеленського всерйоз візьмуться за Кернеса й Труханова, які не виконали рішення уряду
Спалах COVID-19 у гуртожитку під Києвом: 37 хворих, двоє померли
У Зеленського готують кілька звільнень – джерела
Спецоперація СБУ: пошкоджено стовп зі слідами куль на Майдані, ДБР склало протокол
Усі новини
Фото

Рослини, яких врятувала турбота

здоров'я

Жарознижувальні препарати: як діють, як застосовувати, які вибрати