В суде обжаловали закрытие государственных границ из-за COVID-19

Окружной административный суд Киева открыл производство, в котором обжалуется распоряжение Кабинета министров о закрытии государственных границ для профилактики распространения коронавируса.

Источник: пресс-служба Окружного административного суда города Киева

Детали: В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить указанное распоряжение правительства в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

Суд рассмотрит дело 18 мая 2020.

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Напомним: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта госграница будет закрыта, о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.