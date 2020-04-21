В суде обжаловали закрытие государственных границ из-за COVID-19

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Вторник, 21 апреля 2020, 19:11

Окружной административный суд Киева открыл производство, в котором обжалуется распоряжение Кабинета министров о закрытии государственных границ для профилактики распространения коронавируса.

Источник: пресс-служба Окружного административного суда города Киева

Детали: В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить указанное распоряжение правительства в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

Суд рассмотрит дело 18 мая 2020.

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Напомним: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта госграница будет закрыта, о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты. 

Украинская правда
Темы: коронавирус Кабинет министров эпидемия граница


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