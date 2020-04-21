Повітря Києва повернулося до норми, рейтинг - "хороший"

Українська столиця опустилася у світовому рейтингу забруднення повітря з 6 на 66 місце. Тобто тепер Київ серед міст, де добре дихається.

Джерело: світовий рейтинг якості повітря у містах QIAir

Деталі: Станом на 20:30 Київ посідає 66 місце з 97 з індексом 36, а якість його повітря характеризується як хороша. Воно тут чистіше, ніж навіть у Токіо, Нью-Йорку чи Парижі.

Ще вранці у вівторок українська столиця перебувала на 6-й сходинці цього рейтингу з індексом повітряного забруднення 153. Такий рівень шкодив здоров’ю людини.

Нагадаємо: ввечері 16 квітня індекс забруднення повітря Києва складав 380 одиниць – позначка "небезпечно". Після того протягом кількох днів місто то опускалося в рейтингу, то знову опинялося на 1-му місці.

Причиною такого явища вважаються лісові пожежі в Житомирській і Київській областях і вітер, який цей дим несе на Київ.