Воздух Киева вернулся в норму, рейтинг - "хороший"

Украинская столица опустилась в мировом рейтинге загрязнения воздуха с 6 на 66 место. То есть теперь Киев среди городов, где дышится хорошо.

Источник: мировой рейтинг качества воздуха в городах QIAir

Детали: По состоянию на 20:30 Киев занимает 66 место из 97 с индексом 36, а качество его воздуха характеризуется как хорошее. Он здесь чище, чем даже в Токио, Нью-Йорке или Париже.

Еще утром во вторник украинская столица находилась на 6-й строчке этого рейтинга с индексом воздушного загрязнения 153. Такой уровень вредил здоровью человека.

Напомним: вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка "опасно". После того в течение нескольких дней город то опускался в рейтинге, то снова оказывался на 1-м месте.

Причиной такого явления считаются лесные пожары в Житомирской и Киевской областях и ветер, который этот дым несет на Киев.