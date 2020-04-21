Воздух Киева вернулся в норму, рейтинг - "хороший"

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Вторник, 21 апреля 2020, 20:59

Украинская столица опустилась в мировом рейтинге загрязнения воздуха с 6 на 66 место. То есть теперь Киев среди городов, где дышится хорошо.

Источник: мировой рейтинг качества воздуха в городах QIAir

 

Детали: По состоянию на 20:30 Киев занимает 66 место из 97 с индексом 36, а качество его воздуха характеризуется как хорошее. Он здесь чище, чем даже в Токио, Нью-Йорке или Париже.

 

Еще утром во вторник украинская столица находилась на 6-й строчке этого рейтинга с индексом воздушного загрязнения 153. Такой уровень вредил здоровью человека.

Напомним: вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка "опасно". После того в течение нескольких дней город то опускался в рейтинге, то снова оказывался на 1-м месте.

Причиной такого явления считаются лесные пожары в Житомирской и Киевской областях и ветер, который этот дым несет на Киев.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Киев экология пожар рейтинг


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