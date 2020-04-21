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У Британії випробують на людях вакцину проти COVID-19

Вівторок, 21 квітня 2020, 21:31
У Британії випробують на людях вакцину проти COVID-19

У Британії, в Оксфордському університеті, з 23 квітня вчені починають випробовувати потенційну вакцину від коронавірусу на людях.

Джерело: міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок, якого цитує Independent

Пряма мова Генкока: "Вакцина з оксфордського проекту буде випробувана на людях з цього четверга. У звичайний час для досягнення цієї стадії потрібні роки, і я дуже пишаюся своєю роботою.

Ніщо в цьому процесі не є визначеним. Розробка вакцини - це питання проб і помилок".

Деталі: Міністр зазначив, що уряд надав оксфордській команді 20 млн фунтів стерлінгів для фінансування клінічних випробувань, а ще 22,5 млн фунтів стерлінгів виділили дослідникам з Імперського коледжу в Лондоні.

Тим часом Національний інститут охорони здоров’я США рекомендує не вживати препарат від малярії, який пропагував президент Дональд Трамп, після того, як у великому дослідженні було зафіксовано більше смертей через прийом препаратів.

Що було раніше: Управління продовольства і медикаментів США випустило затвердження гідроксихлорохіну як препарату для лікування коронавірусу в надзвичайній ситуації.

Гідроксихлорохін роками використовують для лікування малярії.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британіякоронавірусепідемія
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