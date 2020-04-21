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В Британии испытают на людях вакцину против COVID-19

Вторник, 21 апреля 2020, 21:31
В Британии испытают на людях вакцину против COVID-19

В Великобритании, в Оксфордском университете, с 23 апреля ученые начинают испытывать потенциальную вакцину от коронавируса на людях.

Источник: министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, которого цитирует Independent

Прямая речь Хэнкока: "Вакцина с оксфордского проекта будет испытана на людях с этого четверга. В обычное время для достижения этой стадии нужны годы, и я очень горжусь своей работой.

Ничто в этом процессе не определено. Разработка вакцины - это вопрос проб и ошибок".

Детали: Министр отметил, что правительство предоставило оксфордской команде 20 млн фунтов стерлингов для финансирования клинических испытаний, а еще 22,5 млн фунтов стерлингов выделили исследователям из Имперского колледжа в Лондоне.

Между тем, Национальный институт здравоохранения США рекомендует не использовать препарат от малярии, который пропагандировал президент Дональд Трамп, после того, как в большом исследовании было зафиксировано больше смертей из-за приема препаратов.

Что было раньше: Управление продовольствия и медикаментов США выпустило утверждения гидроксихлорохина в качестве препарата для лечения коронавируса в чрезвычайной ситуации.

Гидроксихлорохин годами используют для лечения малярии.

Темы: Великобританиякоронавирусэпидемия
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