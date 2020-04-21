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Корея виділила Україні $700 тисяч на боротьбу з коронавірусом

Вівторок, 21 квітня 2020, 22:02
Корея виділила Україні $700 тисяч на боротьбу з коронавірусом

Уряд Республіки Корея виділив $700 тисяч на підтримку України у боротьбі з пандемією COVID-19. Кошти підуть на закупівлю корейських лабораторних тестів і підтримку у рамках гуманітарного реагування ООН.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Кулеби: "Допомога надійде за двома напрямками. $300 тисяч США будуть надані у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів. Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. $400 тисяч Корея передасть ООН, в Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні".

Що було раніше: В Україну з Ізраїлю надійшли апарати ШВЛ.

Українська правда

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Теми: УкраїнаПівденна Кореякоронавірусепідемія
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