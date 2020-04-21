Корея выделила Украине $700 тысяч на борьбу с коронавирусом
Вторник, 21 апреля 2020, 22:02
Правительство Республики Корея выделило $700 тысяч на поддержку Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Средства пойдут на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН.
Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует пресс-служба ведомства
Прямая речь Кулебы: "Помощь поступит по двум направлениям. $300 тысяч США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. $400 тысяч Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине".
Что было раньше: В Украину из Израиля поступили аппараты ИВЛ.
Украинская правда