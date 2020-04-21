Корея выделила Украине $700 тысяч на борьбу с коронавирусом

895 просмотров
Вторник, 21 апреля 2020, 22:02

Правительство Республики Корея выделило $700 тысяч на поддержку Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Средства пойдут на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Кулебы: "Помощь поступит по двум направлениям. $300 тысяч США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. $400 тысяч Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине".

Что было раньше: В Украину из Израиля поступили аппараты ИВЛ.

Украинская правда
Темы: Украина Южная Корея коронавирус эпидемия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Как не нужно реформировать государственный орган. Кейс Нацагентства по вопросам государственной службы Украины 21 апреля 2020, 17:40
В ЕС не договорились о стремлениях стран "Восточного партнерства" и обеспокоены безвизом - СМИ 21 апреля 2020, 17:29
В Минздраве инициируют продолжение карантина 20 апреля 2020, 23:44
Все новости
Главные новости
Новости 21 апреля: продолжение карантина, увольнения у Зеленского
Экс-министр финансов станет советником Ермака
У Зеленского всерьез возьмутся за Кернеса и Труханова
Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом: 37 больных, двое умерли
Все новости
здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Образование

Полезный карантин: научитесь первой медицинской помощи онлайн

Поиск по сайту
Архив
Весь архів