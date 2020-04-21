ЄК може надати Україні 1 млрд євро – Порошенко

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Вівторок, 21 квітня 2020, 22:31

Європейська комісія може надати Україні понад 1 млрд євро макрофінансової допомоги для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Джерело: п’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у Facebook

Пряма мова: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі. Зовсім скоро Європейська Комісія оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро десятьом країнам-партнерам для подолання наслідків епідемії коронавірусу.

При цьому, планується, що Україна може отримати понад 1 млрд євро".

Деталі: Порошенко називає це виявом солідарності та підтримки нашої держави з боку Євросоюзу.

Він сподівається, що українська влада зможе швидко "зняти всі перепони до відновлення співпраці з МВФ", і його партія вимагає провести цього тижня позачергове засідання Ради для ухвалення так званого банківського закону.

Нагадаємо: Корея виділила Україні $700 тисяч для боротьби з коронавірусом.

Українська правда
Теми: Єврокомісія Порошенко коронавірус епідемія


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