ЕК может предоставить Украине 1 млрд евро – Порошенко

1759 просмотров
Вторник, 21 апреля 2020, 22:31

Европейская комиссия может предоставить Украине более 1 млрд евро макрофинансовой помощи для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Источник: пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Facebook

Прямая речь: "Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро".

Детали: Порошенко надеется, что украинская власть сможет быстро "снять все преграды к восстановлению сотрудничества с МВФ", и его партия требует провести на этой неделе внеочередное заседание Рады для принятия так называемого банковского закона.

Напомним: Корея выделила Украине $700 тысяч для борьбы с коронавирусом.

Украинская правда
Темы: Еврокомиссия Порошенко коронавирус эпидемия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Еврокомиссия создает стратегический резерв медицинского оборудования для стран ЕС 19 марта 2020, 13:54
Телеканал ATR из-за отсутствия финансирования обратился в Европарламент 24 февраля 2020, 20:08
Еврокомиссия утвердила новую процедуру переговоров о расширении ЕС 5 февраля 2020, 14:20
Все новости
Главные новости
Новости 21 апреля: продолжение карантина, увольнения у Зеленского
Экс-министр финансов станет советником Ермака
У Зеленского всерьез возьмутся за Кернеса и Труханова
Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом: 37 больных, двое умерли
Все новости
здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Образование

Полезный карантин: научитесь первой медицинской помощи онлайн

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!