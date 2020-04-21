ЕК может предоставить Украине 1 млрд евро – Порошенко

Европейская комиссия может предоставить Украине более 1 млрд евро макрофинансовой помощи для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Источник: пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Facebook

Прямая речь: "Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро".

Детали: Порошенко надеется, что украинская власть сможет быстро "снять все преграды к восстановлению сотрудничества с МВФ", и его партия требует провести на этой неделе внеочередное заседание Рады для принятия так называемого банковского закона.

Напомним: Корея выделила Украине $700 тысяч для борьбы с коронавирусом.