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ВООЗ закликала Білорусь ввести карантин

Вівторок, 21 квітня 2020, 23:17
ВООЗ закликала Білорусь ввести карантин

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала білоруський уряд запровадити обмежувальні заходи, щоб сповільнити поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Такі рекомендації зробили 21 квітня експерти ВООЗ, які відвідали Білорусь раніше в квітні, щоб оцінити дії місцевої влади для протидії пандемії.

За заявою експертної групи, кількість хворих на коронавірусну хворобу в цій країні "стрімко росте".

На противагу європейським країнам, які запровадили суворі обмеження для стримання епідемії, Білорусь не закривала свої кордони, не зупиняла роботу заводів, магазинів, закладів харчування та освіти. Масові заходи також не заборонені, а церкви відправляли богослужіння на Великдень 19 квітня в звичайному режимі.

ВООЗ, тим часом, радить Мінську відкласти "масові зібрання", в тому числі релігійні, спортивні та культурні заходи, а також запровадити карантин для осіб, що контактували з хворими на COVID-19, а також тих, у кого є підозра на зараження.

Також організація радить владі Білорусі надати громадянам можливість для дистанційної роботи та навчання, зупинити роботу не критичних підприємств і обмежити "пересування без граничної необхідності, особливо для груп ризику".

Нагадаємо: Станом на 21 квітня в Білорусі налічується 6 723 хворих, 55 з них померли.

Попри дедалі більший спалах коронавірусної хвороби, авторитарний президент Білорусі Олександр Лукашенко нехтує рекомендаціями ВООЗ з протидії пандемії, називаючи їх "масовим психозом".

У вівторок, 21 квітня, він заявив, що Білорусь виявилася кращою готова до боротьби з коронавірусом завдяки збереженню необхідних структур у системі охорони здоров'я.

Лукашенко продовжує стверджувати, що в країні помирають не від коронавірусу, а від хронічних хвороб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білоруськарантинкоронавірус
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