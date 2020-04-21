ВОЗ призвала Беларусь ввести карантин

Всемирная организация здравоохранения призвала белорусское правительство ввести ограничительные меры, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Радио Свобода

Детали: Такие рекомендации сделали 21 апреля эксперты ВОЗ, которые посетили Беларусь ранее в апреле, чтобы оценить действия местной власти для противодействия пандемии.

По заявлению экспертной группы, количество больных коронавирусной инфекцией в этой стране "стремительно растет".

В отличие от европейских стран, которые ввели строгие ограничения для сдерживания эпидемии, Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу заводов, магазинов, заведений питания и образования. Массовые мероприятия также не запрещены, а церкви проводили богослужения на Пасху 19 апреля в обычном режиме.

ВОЗ, между тем, советует Минску отложить "массовые собрания", в том числе религиозные, спортивные и культурные мероприятия, а также ввести карантин для лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также тех, у кого есть подозрение на заражение.

Также организация советует властям Беларуси предоставить гражданам возможность для дистанционной работы и учебы, остановить работу не критичных предприятий и ограничить "передвижение без острой необходимости, особенно для групп риска".

Напомним: По состоянию на 21 апреля в Беларуси насчитывается 6723 больных, 55 из них умерли.

Несмотря на все большую вспышку коронавирусной болезни, авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко пренебрегает рекомендациями ВОЗ по противодействию пандемии, называя их "массовым психозом".

Во вторник, 21 апреля, он заявил, что Беларусь оказалась лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения.

Лукашенко продолжает утверждать, что в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.