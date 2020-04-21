"Всі хочуть вкусити": Лукашенко відреагував на критику боротьби з коронавірусом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що республіка виявилася кращою готова до боротьби з коронавірусом завдяки збереженню необхідних структур у системі охорони здоров'я.

Джерело: Лукашенко під час відвідування в Бобруйську підприємства "Слов'янка", передає державне інформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Зараз цей коронавірус став політикою. Всі дивляться, за що б вкусити Лукашенка, Білорусь - вони вибилися з ладу. Так не треба дивуватися. Все це тому, що ми зберегли систему і привели її в порядок. І так сталося, що ми більш-менш виявилися готові до цієї зарази і не тільки до неї".

Деталі: Лукашенко наполягає, що через коронавірус і схожих інфекцій помирає значно менше людей, ніж, наприклад, від серцево-судинних захворювань, онкології і цукрового діабету. Президент Білорусі незважаючи на критику продовжує стверджувати, що в країні помирають не від коронавірусу, а від хронічних хвороб.

Нагадамо: 20 квітня в Білорусі діагностували 1485 інфікувань COVID-19.

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