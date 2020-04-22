На Житомирщині коронавірус підтвердили ще у 17 людей
21 квітня у Житомирській області коронавірус виявили ще у 17 осіб. Загальна кількість інфікувань становить 287 випадків.
Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook
Пряма мова: "Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 73 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 17 осіб".
Деталі: Найбільше заражень зафіксовано у Житомирі – 88 людей. У Коростені захворіли 64 особи, у Бердичеві – 51.
5 нових випадків встановили у Бердичеві. Там хворим від 49 до 79 років. Також 11 нових інфікувань підтвердили в обласному центрі. У Житомирі наймолодшій хворій 21 рік, найстаршому – 64.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.
- Тоді ж у Житомирській області діагностували 270 випадків зараження.