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На Житомирщине коронавирус обнаружили еще у 17 человек

Среда, 22 апреля 2020, 00:16
На Житомирщине коронавирус обнаружили еще у 17 человек

21 апреля в Житомирской области коронавирус обнаружили еще в 17 человек. Общее количество заражений составляет 287 случаев.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 73 проб, количество больных COVID-19 выросло на 17 человек".

Детали: Больше всего заражений зафиксировано в Житомире – 88 человек. В Коростене заболели 64 человека, в Бердичеве – 51.

5 новых случаев зарегистрировали в Бердичеве. Там больным от 49 до 79 лет. Также 11 новых заражений подтвердили в областном центре. В Житомире самому молодому больному 21 год, самому старшему – 64.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
  • Тогда же в Житомирской области диагностировали 270 случаев заражения.

Украинская правда
Темы: Житомирская областькоронавирус
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