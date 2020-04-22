21 апреля в Житомирской области коронавирус обнаружили еще в 17 человек. Общее количество заражений составляет 287 случаев.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 73 проб, количество больных COVID-19 выросло на 17 человек".

Детали: Больше всего заражений зафиксировано в Житомире – 88 человек. В Коростене заболели 64 человека, в Бердичеве – 51.

5 новых случаев зарегистрировали в Бердичеве. Там больным от 49 до 79 лет. Также 11 новых заражений подтвердили в областном центре. В Житомире самому молодому больному 21 год, самому старшему – 64.

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Напомним: