У "Слузі народу" підтвердили, що Рада збереться у п’ятницю
Середа, 22 квітня 2020, 00:42
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура підтвердив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у п’ятницю, 24 квітня.
Джерело: нардеп Качура у Facebook
Деталі: За словами "слуги", порядок денний засідання Ради буде відомий пізніше.
Що передувало: Співрозмовники УП у "Слузі народу" розповіли, що Верховна Рада планує провести позачергове засідання у п’ятницю, 24 квітня, щоб розглянути постанови про скасування голосування за зміни до регламенту.
Також, за словами джерел УП, на засіданні не планують розглядати закон про банки.
Українська правда