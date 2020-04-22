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У "Слузі народу" підтвердили, що Рада збереться у п’ятницю

Середа, 22 квітня 2020, 00:42
У Слузі народу підтвердили, що Рада збереться у п’ятницю

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура підтвердив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у п’ятницю, 24 квітня.

Джерело: нардеп Качура у Facebook

Деталі: За словами "слуги", порядок денний засідання Ради буде відомий пізніше.

Що передувало: Співрозмовники УП у "Слузі народу" розповіли, що Верховна Рада планує провести позачергове засідання у п’ятницю, 24 квітня, щоб розглянути постанови про скасування голосування за зміни до регламенту.

Також, за словами джерел УП, на засіданні не планують розглядати закон про банки.

Українська правда
Теми: Верховна РадаСлуга народу
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