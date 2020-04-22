В "Слуге народа" подтвердили, что Рада соберется в пятницу

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Среда, 22 апреля 2020, 00:42

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура подтвердил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 24 апреля.

Источник: нардеп Качура в Facebook

Детали: По словам "слуги", повестка дня заседания парламента будет известна позже.

Что предшествовало: Собеседники УП в "Слуге народа" рассказали, что Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля, чтобы рассмотреть постановление об отмене голосования за изменения в регламент.

Также, по словам источников УП, на заседании не планируют рассматривать закон о банках.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Слуга народа


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