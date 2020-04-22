Сенат США схвалив $500 мільярдів на порятунок від коронавірусу
Сенат США одноголосно схвалив надання $484 мільярдів для допомоги малому бізнесу та лікарням, у яких перебувають хворі на коронавірус.
Джерело: Reuters
Деталі: Пакет допомоги включає $321 мільярд на програму кредитування малого бізнесу та $60 мільярдів для екстреного кредитування малих підприємств.
Крім того, $75 мільярдів буде виділено лікарням. На тестування громадян спрямують $25 мільярдів.
Остаточно схвалити рішення має Палата представників. Загалом із цим пакетом допомоги Конгрес видилів майже 3 $трильйони.
Планується, що Конгрес почне працювати над наступним пакетом допомоги у рамках подолання наслідків коронавірусу.
Нагадаємо:
- Наприкінці березня Сенат США прийняв законопроєкт про виділення $2,2 трильйона для стимулювання економіки через пандемію коронавірусу.