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Сенат США схвалив $500 мільярдів на порятунок від коронавірусу

Середа, 22 квітня 2020, 02:05
Сенат США схвалив $500 мільярдів на порятунок від коронавірусу

Сенат США одноголосно схвалив надання $484 мільярдів для допомоги малому бізнесу та лікарням, у яких перебувають хворі на коронавірус.

Джерело: Reuters

Деталі: Пакет допомоги включає $321 мільярд на програму кредитування малого бізнесу та $60 мільярдів для екстреного кредитування малих підприємств.

Крім того, $75 мільярдів буде виділено лікарням. На тестування громадян спрямують $25 мільярдів. 

Остаточно схвалити рішення має Палата представників. Загалом із цим пакетом допомоги Конгрес виділив майже $3 трильйони.

Планується, що Конгрес почне працювати над наступним пакетом допомоги у рамках подолання наслідків коронавірусу. 

Нагадаємо:

  • Наприкінці березня Сенат США прийняв законопроєкт про виділення $2,2 трильйона для стимулювання економіки через пандемію коронавірусу. 

Українська правда
Теми: економікаСША
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