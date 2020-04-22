Сенат США одобрил $500 миллиардов на спасение от коронавируса
Среда, 22 апреля 2020, 02:05
Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 миллиардов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные на коронавирус.
Источник: Reuters
Детали: Пакет помощи включает $321 миллиардов на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.
Кроме того, $75 миллиардов будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 миллиардов.
Окончательно одобрить решение должна Палата представителей. В целом, с этим пакетом помощи, Конгресс выделил почти $3 триллиона.
Планируется, что Конгресс начнет работать над следующим пакетом помощи в рамках преодоления последствий коронавируса.
Напомним:
- В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении $2,2 триллионов для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.
Украинская правда