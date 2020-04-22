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Сенат США одобрил $500 миллиардов на спасение от коронавируса

Среда, 22 апреля 2020, 02:05
Сенат США одобрил $500 миллиардов на спасение от коронавируса

Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 миллиардов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные на коронавирус.

Источник: Reuters

Детали: Пакет помощи включает $321 миллиардов на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.

Кроме того, $75 миллиардов будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 миллиардов.

Окончательно одобрить решение должна Палата представителей. В целом, с этим пакетом помощи, Конгресс выделил почти $3 триллиона.

Планируется, что Конгресс начнет работать над следующим пакетом помощи в рамках преодоления последствий коронавируса.

Напомним:

  • В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении $2,2 триллионов для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.

Украинская правда
Темы: экономикаСША
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