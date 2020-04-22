Сенат США одобрил $500 миллиардов на спасение от коронавируса

442 просмотра
Среда, 22 апреля 2020, 02:05

Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 миллиардов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные на коронавирус.

Источник: Reuters

Детали: Пакет помощи включает $321 миллиардов на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.

Кроме того, $75 миллиардов будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 миллиардов.

Окончательно одобрить решение должна Палата представителей. В целом, с этим пакетом помощи, Конгресс выделил почти $3 триллиона.

Планируется, что Конгресс начнет работать над следующим пакетом помощи в рамках преодоления последствий коронавируса.

Напомним:

  • В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении $2,2 триллионов для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.

Украинская правда
Темы: экономика США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Италия объявила о новых мерах поддержки экономики на 50 млрд евро 21 апреля 2020, 19:55
Visa представила обновленную программу для безопасности онлайн-транзакций 21 апреля 2020, 17:52
Как отреагировали рынки акций на отрицательные цены на нефть 21 апреля 2020, 09:40
Все новости
Главные новости
В правительстве говорят, планировать отпуск на первую половину лета не стоит
Новости 21 апреля: продолжение карантина, увольнения у Зеленского
Экс-министр финансов станет советником Ермака
У Зеленского всерьез возьмутся за Кернеса и Труханова
Все новости
здоровье

Питание в задымленном городе. Советы диетолога

советы

Как скролить соцсети с пользой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів