На Дніпропетровщині нарахували 150 випадків COVID-19

За добу у Дніпропетровській області коронавірус підтвердили у 28 людей. Загалом в області тестування виявило 150 інфікуваних.

Джерело: повідомлення Дніпропетровської ОДА із посилання на голову ОДА Олександра Бондаренка

Пряма мова Бондаренка: "Станом на вечір ще у 19 мешканців Дніпропетровщини підтвердили коронавірусну хворобу. Таким чином за добу маємо вже 28 лабораторно підтверджених випадків COVID-19".

Деталі: 19 нових випадків виявили у мешканців обласного центру, 5 у Кривому Розі, 3 у Нікополі та 1 у Широківському районі.

"Загалом на коронавірус перевірили понад 3,2 тис жителів області. 150 – отримали позитивний результат. 9 людей вже одужали", – йдеться у повідомленні.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: