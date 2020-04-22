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На Дніпропетровщині нарахували 150 випадків COVID-19

Середа, 22 квітня 2020, 02:54
На Дніпропетровщині нарахували 150 випадків COVID-19

За добу у Дніпропетровській області коронавірус підтвердили у 28 людей. Загалом в області тестування виявило 150 інфікуваних.

Джерело: повідомлення Дніпропетровської ОДА із посилання на голову ОДА Олександра Бондаренка

Пряма мова Бондаренка: "Станом на вечір ще у 19 мешканців Дніпропетровщини підтвердили коронавірусну хворобу. Таким чином за добу маємо вже 28 лабораторно підтверджених випадків COVID-19".

Деталі: 19 нових випадків виявили у мешканців обласного центру, 5 у Кривому Розі, 3 у Нікополі та 1 у Широківському районі. 

"Загалом на коронавірус перевірили понад 3,2 тис жителів області. 150 – отримали позитивний результат. 9 людей вже одужали", – йдеться у повідомленні. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.
  • Тоді у Дніпропетровській області підтвердили 122 випадки інфікування.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська областькоронавірус
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