На Днепропетровщине насчитали 150 случаев COVID-19

За сутки в Днепропетровской области коронавирус подтвердили у 28 человек. Всего в области тестированияе обнаружило 150 заражений.

Источник: сообщение Днепропетровской ОГА с ссылкой на главу ОГА Александра Бондаренко

Прямая речь Бондаренко: "По состоянию на вечер еще у 19 жителей Днепропетровщины подтвердили коронавирусную болезнь. Таким образом, за сутки имеем уже 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19".

Детали: 19 новых случаев обнаружили у жителей областного центра, 5 в Кривом Роге, 3 в Никополе и 1 в Широковском районе.

"В целом на коронавирус проверили более 3,2 тыс жителей области. 150 – получили положительный результат. 9 человек уже выздоровели", –говорится в сообщении.

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Напомним: