На Днепропетровщине насчитали 150 случаев COVID-19

145 просмотров
Среда, 22 апреля 2020, 02:54

За сутки в Днепропетровской области коронавирус подтвердили у 28 человек. Всего в области тестированияе обнаружило 150 заражений.

Источник: сообщение Днепропетровской ОГА с ссылкой на главу ОГА Александра Бондаренко

Прямая речь Бондаренко: "По состоянию на вечер еще у 19 жителей Днепропетровщины подтвердили коронавирусную болезнь. Таким образом, за сутки имеем уже 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19".

Детали: 19 новых случаев обнаружили у жителей областного центра, 5 в Кривом Роге, 3 в Никополе и 1 в Широковском районе.

"В целом на коронавирус проверили более 3,2 тыс жителей области. 150 – получили положительный результат. 9 человек уже выздоровели", –говорится в сообщении.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
  • Тогда в Днепропетровской области подтвердили 122 случая инфицирования.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская область коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Небо над Запорожьем и Днепром также затянуло 17 апреля 2020, 17:35
Больше всего нарушителей карантина обнаружили в Днепропетровской области 13 апреля 2020, 18:21
Из-за контакта с инфицированными COVID-19 в самоизоляцию отправили сотню медиков 13 апреля 2020, 17:06
Все новости
Главные новости
В правительстве говорят, планировать отпуск на первую половину лета не стоит
Новости 21 апреля: продолжение карантина, увольнения у Зеленского
Экс-министр финансов станет советником Ермака
У Зеленского всерьез возьмутся за Кернеса и Труханова
Все новости
здоровье

Питание в задымленном городе. Советы диетолога

советы

Как скролить соцсети с пользой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!