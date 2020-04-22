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На Днепропетровщине насчитали 150 случаев COVID-19

Среда, 22 апреля 2020, 02:54
На Днепропетровщине насчитали 150 случаев COVID-19

За сутки в Днепропетровской области коронавирус подтвердили у 28 человек. Всего в области тестированияе обнаружило 150 заражений.

Источник: сообщение Днепропетровской ОГА с ссылкой на главу ОГА Александра Бондаренко

Прямая речь Бондаренко: "По состоянию на вечер еще у 19 жителей Днепропетровщины подтвердили коронавирусную болезнь. Таким образом, за сутки имеем уже 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19".

Детали: 19 новых случаев обнаружили у жителей областного центра, 5 в Кривом Роге, 3 в Никополе и 1 в Широковском районе.

"В целом на коронавирус проверили более 3,2 тыс жителей области. 150 – получили положительный результат. 9 человек уже выздоровели", –говорится в сообщении.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
  • Тогда в Днепропетровской области подтвердили 122 случая инфицирования.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областькоронавирус
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