На Днепропетровщине насчитали 150 случаев COVID-19
За сутки в Днепропетровской области коронавирус подтвердили у 28 человек. Всего в области тестированияе обнаружило 150 заражений.
Источник: сообщение Днепропетровской ОГА с ссылкой на главу ОГА Александра Бондаренко
Прямая речь Бондаренко: "По состоянию на вечер еще у 19 жителей Днепропетровщины подтвердили коронавирусную болезнь. Таким образом, за сутки имеем уже 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19".
Детали: 19 новых случаев обнаружили у жителей областного центра, 5 в Кривом Роге, 3 в Никополе и 1 в Широковском районе.
"В целом на коронавирус проверили более 3,2 тыс жителей области. 150 – получили положительный результат. 9 человек уже выздоровели", –говорится в сообщении.
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Напомним:
- По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
- Тогда в Днепропетровской области подтвердили 122 случая инфицирования.