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США останавливают прием иммигрантов на два месяца

Среда, 22 апреля 2020, 04:30
США останавливают прием иммигрантов на два месяца

Президент США Дональд Трамп распорядился запретить прием иммигрантов в страну на 60 дней. Указанный запрет будет касаться тех, кто претендует на получение "зеленой карты".

Источник: Reuters

Детали: Президент планирует подписать соответствующее распоряжение в среду. Указ будет касаться только тех, кто претендует на постоянное жительство в Штатах, то есть на "грин-карту". Однако, запрет не будет применяться к тем, кто едет в Штаты на временной основе.

"Это будет нечестно и неправильно по отношению к американцам заменить их новыми рабочими, которые прибыли из-за границы", – сказал он журналистам.

Трамп также отметил, что решение будет иметь исключения.

Глава Белого дома заявил, что распоряжение будет пересмотрено через 60 дней.

"Остановка иммиграции поможет безработным американцам в первую очередь получить рабочие места, когда страна откроется (завершится карантин – УП)", – заявил Трамп.

Что предшествовало: Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что решил подписать указ о приостановлении иммиграции в США из-за последствий эпидемии коронавируса.

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Украинская правда

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Темы: СШАТрампмиграция
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